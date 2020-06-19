شيرين عبد الوهاب تطرح نسخة صوتية جديدة لأغنيتها كده يا قلبي .. فيديو

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب اول تجربة صوت لاغنيتها الشهيرة " كدة يا قلبي"، لتكشف عنها لأول مرة رغم مرور سنوات على طرحها.





وأثارت شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار عن خناقة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب؛ وهى ما قامت بنفيه؛ حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ؛ بصورة رومانسية برفقة زوجها.





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وكتبت شيرين عبد الوهاب على الصورة :" زى نا انتو شايفين .. مبنبطلش خناق".





و نفى حسام حبيب، وجود أي خلافات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي إنتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال حسام حبيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فحسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".



