قصة شعر جديدة لميجان ميركل تبعث بها رسالة للملكة إليزابيث.. صور





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الاميرة ميجان ميركال قامت بتصفيف شعرها ليكون بشكل غير رسمي و هي رسالة للجميع أنها عادت لطبيعتها و لا تتعامل مع حياتها و كأنها أميرة .





يظن الجميع أن فترة خروج الامير و وليام و زوجته الاميرة ميجان من القصر الملكي في بريطانيا ستنتهي قريبا ، و يعود الوضع لما كان عليه و لكن قامت ميجان ميركل بخطوة جديدة في الحياة المستقلة .





يقول المحللون أن الحياة الملكية لها نظام معين ، حتى في المظهر العام لشكل الأمراء ، إلا أن تصفيفة شعر ميجان أكدت للجميع أنها تتعامل مع حياتها بشكل طبيعي و أنها أنهت حياة الملوك .

قامت ميجان ميركل بتغيير تصفيفة شعرها ، و نشرت صورها بالتصفيفة الجديدة و التي اعتبرها المحللين في المملكة رسالة خاصة للملكة و القصر بأكمله .