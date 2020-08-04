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منوعات

قصة شعر جديدة لميجان ميركل تبعث بها رسالة للملكة إليزابيث.. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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مريم صليب
قامت ميجان ميركل بتغيير تصفيفة شعرها ، و نشرت صورها بالتصفيفة الجديدة و التي اعتبرها المحللين في المملكة رسالة خاصة للملكة و القصر بأكمله . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الاميرة ميجان ميركال قامت بتصفيف شعرها ليكون بشكل غير رسمي و هي رسالة للجميع أنها عادت لطبيعتها و لا تتعامل مع حياتها و كأنها أميرة . 

يظن الجميع أن فترة خروج الامير و وليام و زوجته الاميرة ميجان من القصر الملكي في بريطانيا ستنتهي قريبا ، و يعود الوضع لما كان عليه و لكن قامت ميجان ميركل بخطوة جديدة في الحياة المستقلة . 

يقول المحللون أن الحياة الملكية لها نظام معين ، حتى في المظهر العام لشكل الأمراء ، إلا أن تصفيفة شعر ميجان أكدت للجميع أنها تتعامل مع حياتها بشكل طبيعي و أنها أنهت حياة الملوك . 
قصة شعر جديدة لميجان ميركل تبعث بها رسالة للملكة إليزابيث.. صور
قصة شعر جديدة لميجان ميركل تبعث بها رسالة للملكة إليزابيث.. صور
قصة شعر جديدة لميجان ميركل تبعث بها رسالة للملكة إليزابيث.. صور
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