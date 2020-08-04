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أخبار العالم

أول تعليق لـ أمريكا على حادث انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:51 م
أول تعليق لـ أمريكا
أول تعليق لـ أمريكا على حادث انفجار بيروت
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شيماء مصطفى
أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كوماندر جيسيكا ماك نولتي، أنهم يراقبون عن كثب تطورات الانفجار في بيروت، لافتة إلى أنه من المبكر التعليق عليه.

كما أعربت القيادة الوسطى الأمريكية، عن قلقها حيال وقوع خسائر بشرية كبيرة في انفجار بيروت، مشيرة إلى أنها تتابع التقارير، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات. 
 
ونقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.
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