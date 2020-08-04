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وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ أولياء أمور الثانوية العامة الجديدة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:44 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الجديد سيعتمد على الدروس الإلكترونية، موضحًا أنه لن يكون به طباعة كتب أيضًا.

ووجه وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، رسالة إلى أولياء الأمور طلاب الثانوية العام فى العام الجديد، قائلًا "بلاش نرتب دروس خصوصية عشان مش هتفيد".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وضعت بعض السيناريوهات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حددت يوم 17 أكتوبر لبدء العام الجديد، وهذا الموعد تم تحديده لأغراض كثيرة، منها بداية الثانوية العامة بالنظام الجديد.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن طلاب المدارس الحكومية يتفوقون على المدارس الخاصة، موضحًا أن الطلاب فى الريف مازالوا يتمسكون بالتعليم الصحيح، والدخول لـ المدارس الحكومية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2020 الذين ينتظرون بفارغ الصبر تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم للاستعلام عن النتيجة.
قال وزير التربية والتعليم سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم قبل الثانية ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال:

* الدخول على https://g12.emis.gov.eg/

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