استعدادا للزمالك.. الاتحاد السكندري يتعادل مع حرس الحدود وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود
بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعداد الفريقين لإستئناف بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الاتحاد السكندري أربعة مباريات ودية استعدادا لمواجهة الزمالك في العاشر من أغسطس الجاري عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأصبح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري
في مأزق كبير بسبب النقص العددي في صفوف الفريق قبل مواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس المقبل ببطولة الدوري الممتاز
وأعلن طلعت يوسف
غياب ثنائي الزمالك والمعارين لصفوف الفريق السكندري " رزاق سيسه وأحمد رفعت"، بسبب رغبة مسئولو نادي الزمالك في إعادتهم وإنهاء إعاراتهم بجانب عدم مشاركتهما أمام القلعة البيضاء حسب بنود عقد الاعارة .
ويغيب نور السيد لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة نادي الزمالك
بسبب الإيقاف عقب حصوله على ثلاثة إنذرات بالإضافة إلي ويلسون أكاكبو وأنيس سالتو وإيمانويل أوكوي ".
وتعرض ثنائي الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية ليتم عزلهم وفقا لبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ليتأكد غيابهم عن صفوف الفريق خلال خوض أولي مباريات الدوري المصري
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