AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للزمالك.. الاتحاد السكندري يتعادل مع حرس الحدود وديا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:24 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعداد الفريقين لإستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الاتحاد السكندري أربعة مباريات ودية استعدادا لمواجهة الزمالك في العاشر من أغسطس الجاري عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأصبح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في مأزق كبير بسبب النقص العددي في صفوف الفريق قبل مواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس المقبل ببطولة الدوري الممتاز 

وأعلن طلعت يوسف غياب ثنائي الزمالك والمعارين لصفوف الفريق السكندري " رزاق سيسه وأحمد رفعت"، بسبب رغبة مسئولو نادي الزمالك في إعادتهم وإنهاء إعاراتهم بجانب عدم مشاركتهما أمام القلعة البيضاء حسب بنود عقد الاعارة .


ويغيب نور السيد لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة نادي الزمالك بسبب الإيقاف عقب حصوله على ثلاثة إنذرات بالإضافة إلي ويلسون أكاكبو وأنيس سالتو وإيمانويل أوكوي ".

وتعرض ثنائي الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية ليتم عزلهم وفقا لبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ليتأكد غيابهم عن صفوف الفريق خلال خوض أولي مباريات الدوري المصري .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

طلعت يوسف: نملك 18 لاعبا فقط وهذا سيؤثر سلبا على الاتحاد.. فيديو

سلبية المسحة الخامسة لنادي الاتحاد السكندري

رزاق سيسيه ينضم لتدريبات الاتحاد السكندري عقب إجراء المسحة الطبية

آخر لقاء ودي.. سموحة يواجه طنطا وصدقي يتمسك بثنائي الأهلي

غيابات بالجملة.. الاتحاد السكندري في مأزق قبل مواجهة الزمالك بالدوري

ترشيحاتنا

أضرار انفجار بيروت الضخم امتدت لـ 15 كيلو متر.. تفاصيل

صحيفة: لهذا السبب تركيا غاضبة للغاية من الإمارات

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

6 جنيهات جديدة متوسط زيادة في سعر الذهب.. عيار 24 بـ 1011 جنيها

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع