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فن

لبنان في حداد.. لطيفة تعبر عن حزنها الشديد بسبب حادث الانفجار ببيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو لحادث الانفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت الفنانة لطيفة "لبنان في حداد حفظ الله لبنان وشعبها يا لبنانى لا تستلم".

وكان انفجار عنيف هز العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل  المستودع.

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