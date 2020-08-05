محافظ الغربية يقدم التهنئة لثالث الثانوية العامة رياضة بمنزله .. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة ومحمد فرحات رئيس مدينة كفرالزيات بتقديم التهنئة للطالب عبدالعاطي رحاب الثالث مكرر رياضة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمنزله بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.





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والتقى محافظ الغربية بأسرة الطالب ووالديه، مؤكدا اعتزاز المحافظة بنجاحه الباهر في الثانوية العامة، وقدم التهنئة لأسرته وجهودهم مع نجلهم حتى وصل إلى التفوق في الثانوية العامة.





وأكد محافظ الغربية أنه سوف يتم تكريم الأوائل بالمحافظة متمنيا استمرار تفوقه بالدراسة الجامعية.





وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها محافظ الغربية لتهنئة الأوائل من أبناء المحافظة في الثانوية العامة بمنازلهم .



