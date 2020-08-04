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فن

أخبار الفن.. دمار منزل هيفاء وهبي في انفجار بيروت.. وهنا شيحة: أختي وعائلتي هناك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرضها على النحو التالي:


شاهد.. آثار الدمار على منزل هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا وفيديوهات لبيتها المُدمر؛ نتيجة انفجار بيروت، وذلك عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.



الإعلامية أروى تنشر صورا للدمار بعد الانفجار.. وتعلق: لولا القدر لكنت هناك

نشرت الإعلامية أروى فيديو يبين الدمار الناتج عن الانفجار الذي حدث في بيروت اليوم.


تدمير منزل جاد شويري وإليسا.. تعرف على ما حدث لنجوم لبنان بعد التفجير

هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، الثلاثاء، وهناك عدد كبير من النجوم اللبنانيين تأثروا بالانفجار وتعرضت بيوتهم لأضرار بالغة.


هنا شيحة بعد انفجار لبنان: أختي وعائلتي هناك
نشرت الفنانة هنا شيحة، مقطع فيديو لانفجار بيروت عبر حسابها على إنستجرام.


عمرو دياب يروج لأغنية مالك غيران ببرومو.. شاهد

روج المطرب الكبير عمرو دياب إلى أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل اسم " مالك غيران".

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