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رياضة

حسام عاشور: تركي آل الشيخ وعدني بمباراة اعتزال عالمية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:59 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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عمرو ابوبكر
أكد حسام عاشور قائد الأهلي الذي تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، أنه لم يُسمع له صوت داخل القلعة الحمراء طوال 16 عاما ماضية قضاها داخل قلعة الجزيرة وهذا يعد إعجازا، موضحا أنه جلس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وطلب منه اللعب لمدة عامين مقبلين حتى يحقق رقما قياسيا بالفوز بالبطولات، كأكثر لاعب بالعالم يحصد بطولات بعد أن فاز بـ36 بطولة من قبل.

وأضاف حسام عاشور، في حواره ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار"، "الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أبلغني أن المستشار تركي آل الشيخ سينظم مباراة اعتزالي، وتواصلت مع شخص تابع للمستشار قال لي طلباتك أوامر، وتواصلت شخصيا مع المستشار تركي نفسه، وأكد لي أنه سينظم مباراة اعتزال عالمية لم تحدث للاعب في العالم".

وتابع حسام عاشور "امتثلت لقرار إدارة النادي الأهلي رغم شعوري بقدرتي على العطاء لمدة عامين مقبلين على الأقل، وكنت أريد الخروج من القلعة الحمراء بطريقة مرضية".

واختتم حسام عاشور حديثه، قائلا "لا أجامل تركي آل الشيخ ولكنه عندما يتحدث عن شيء ينفذه".

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