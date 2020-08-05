غرق طالب بـ الثانوية العامة في مصرف مائي بالمحلة

لقي طالب ثانوي في نهاية العقد الثاني من عمره، مصرعه؛ حال استحمامه رفقة زملائه في مجرى مائي مخصص للصرف الزراعي، في قرية صفط تراب بمركز المحلة بمحافظة الغربية.





وتلقي اللواء هاني مدحت مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية صفط تراب، يفيد بغرق أحد شباب القرية.





وانتقلت القيادات الأمنية تحت قيادة اللواء محمود كشك مساعد مدير فرقة المحلة وسمنود والرائد محمد العيسوي رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث.





وتبين من المعاينة الأولية مصرع الشاب "يوسف س ح" 17 سنة، مقيم في قرية صفط تراب، طالب بالثانوية العامة، بعد غرقه أثناء استحمامه في المجرى المائي بدائرة مركز .





وقال أهالي القرية إن الطالب كان يلهو مع زملائه وجرفه التيار مما أدى الي وفاته بسبب اصابته بـ"اسفكسيا الغرق".





وفي المقابل، أيَّدت مصادر أمنيه، عدم وجود شبهة انتحار للطالب، أو جنائية في الحادث، وتم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفي المحلة العام تحت تصرف النيابة .



