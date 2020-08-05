AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب السحابية "إكس كلاود" على أجهزة أندرويد منتصف سبتمبر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:24 ص
مايكروسوفت تطلق خدمة
مايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب السحابية "إكس كلاود"
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها ستطلق خدمة بث الألعاب السحابية، المعروفة باسم " المشروع إكس كلاود"، في 15 سبتمبر المقبل، حصريا على الأجهزة المعتمدة على نظام تشغيل "أندرويد".

وستقدم الخدمة الجديدة كجزء من اشتراك "إكس بوكس جيم باس ألتيميت"، بسعر 99ر14 دولار شهريا، مع وعد بأكثر من 100 لعبة متوفرة على هواتف وحاسبات "أندرويد" اللوحية. 

وستقتصر خدمة بث الألعاب الجديدة، في إطلاقها المبدئي على منصة "أندرويد"، ما يعني أنه سيتعين على مستخدمي هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية، الانتظار. 

ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة الشهر المقبل في 22 دولة؛ من بينها النمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبرص: إعادة فتح مطاري لارنكا وبافوس

بعد إتاحته على هواتف أندرويد.. تطبيق Stadia يتجاوز مليون عملية تحميل

بعرض جديد.. جوجل تخفض سعر اشتراك خدمة الألعاب Stadia Premiere Edition

مايكروسوفت تصدر الجيل الثاني من إكس بوكس في أغسطس

لـ آيفون وآيباد.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لتطبيق Messenger

ترشيحاتنا

شاهد| تحطم منزل راغب علامة عقب انفجار بيروت

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

هناك حملة ممنهجة ضدي.. حسام عاشور: تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئولي النادي

زويل والباز ويعقوب.. تعرف على مجموع علماء مصر في الثانوية العامة

غازات سامة.. تحذيرات أمريكية من كارثة بسبب انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو