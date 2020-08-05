يونيفيل: تضرر إحدى السفن وإصابات في صفوف القوات الدولية إثر انفجار ميناء بيروت

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) أندريا تيننتي، أن الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن تضرر إحدى السفن التابعة لقوة اليونيفيل البحرية التي كانت راسية في ميناء بيروت، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات اليونيفيل بجروح وأن بعضهم إصاباتهم خطيرة.





وأضاف تيننتي، في تصريح، الليلة: "تقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، كما تقوم حاليا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة".





ونقل المتحدث باسم اليونيفيل عن القائد العام للقوات الأممية الجنرال ستيفانو دل كول قوله: "نقف مع شعب لبنان وحكومته خلال هذه الفترة العصيبة ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم".