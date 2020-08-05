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أخبار العالم

غازات سامة.. تحذيرات أمريكية من كارثة بسبب انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:30 ص
واشنطن: تقارير عن
واشنطن: تقارير عن انبعاث غازات سامة جراء انفجار بيروت
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قسم الخارجي
حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في لبنان، من انبعاث غازات سامة في محيط منطقة مرفأ بيروت، عقب انفجار هائل أسفر عن عشرات القتلى.

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية في بيروت أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة، داعيًا المواطنين في منطقة المتضررة إلى مراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية.

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وقالت السفارة في بيان إن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة  جراء انفجار بيروت، داعية جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الأقنعة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.

وأكد الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.
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