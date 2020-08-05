AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:22 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
شروق حمدى
حذف الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "مالك غيران" بعد 3 ساعات من طرحه لها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح عمرو البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابه على تويتر وكتب:خليك اول واحد يسمع برومو اغنية #عمرو_دياب الجديدة #مالك_غيران واستنوا الاغنية الكاملة قريبا جدا.

واحتلت أغنية  "يا بلدنا يا حلوة" المرتبة الأولى في مختلف الدول العربية متخطيةً النصف مليون استماع ومشاهَدة.

وتقول كلمات الأغنية : 

أنت إيه مالك غيران

والقلق في عينك أهو بان

أنت إيه مالك مجنون

كنت مستقوي وجبروتك

مش سمعت كلام الناس

يبقى تستحمل وخلاص


وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلًا عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح"

اقرأ أيضًا : 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بأغنية يا بلدنا يا حلوة

في يوم .. كليب يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة

فيديوجراف.. كيف كرم عمرو دياب عزت أبو عوف

لليوم الثاني عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بأغنية يا بلدنا يا حلوة

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب.. ويتخطى 3 ملايين مشاهدة بـ يا بلدنا ياحلوة

بعد طرحه يا بلدنا يا حلوة.. مي كساب لـ عمرو دياب: إزاى تنسى طنطا

ترشيحاتنا

خطوات للحفاظ على سيارتك من أضرار الطقس الحار

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

شاهد.. آثار الدمار على منزل هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت

مخاطر كارثية.. إثيوبيا تواصل المراوغة وتعلن تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى 10 أغسطس

أهم الأخبار| طوارئ في لبنان بعد انفجار بيروت.. ومصر والسودان تطلبان تعليق مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور