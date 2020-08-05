بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

حذف الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "مالك غيران" بعد 3 ساعات من طرحه لها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وطرح عمرو البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابه على تويتر وكتب:خليك اول واحد يسمع برومو اغنية #عمرو_دياب الجديدة #مالك_غيران واستنوا الاغنية الكاملة قريبا جدا.





واحتلت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" المرتبة الأولى في مختلف الدول العربية متخطيةً النصف مليون استماع ومشاهَدة.





وتقول كلمات الأغنية :





أنت إيه مالك غيران





والقلق في عينك أهو بان





أنت إيه مالك مجنون





كنت مستقوي وجبروتك





مش سمعت كلام الناس





يبقى تستحمل وخلاص









وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلًا عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.





يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح"



