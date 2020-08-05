إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب إيطالي في مطار القاهرة.. صور









احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب عملات اثرية ترجع للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية ، اخفاها راكب ايطالي من اصل مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه فور وصوله من روما لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .





اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 792 القادمة من روما ، اشتبه بلال حسن مامور الجمارك في محاولة خروج احد الركاب مسرعا من صالة الوصول ، استوقفه وطلب منه جواز سفره ، وقام بوضع امتعته على جهاز الفحص بالاشعة ، افاد مامور الفحص وجود كثافات عالية باحدي حقائب الراكب ، تم تكليف عمرو عبد المنعم مدير صالة الوصول ومصطفي بحر مامور الجمرك بتفتيش حقائب الركاب ، حيث عثر علي مجموعة كبيرة من العملات المعدنية الاثرية، وتم العرض علي مصطفي السيد مدير جمارك المطار والذى امر بانتداب لجنة من الوحدات الاثرية للكشف على كافة العملات المضبوطة .



