إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب إيطالي في مطار القاهرة.. صور

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب عملات اثرية ترجع للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية ، اخفاها راكب ايطالي من اصل مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه فور وصوله من روما لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .
اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 792 القادمة من روما ، اشتبه بلال حسن مامور الجمارك في محاولة خروج احد الركاب مسرعا من صالة الوصول ، استوقفه وطلب منه جواز سفره ، وقام بوضع امتعته على جهاز الفحص بالاشعة ، افاد مامور الفحص وجود كثافات عالية باحدي حقائب الراكب ، تم تكليف عمرو عبد المنعم مدير صالة الوصول ومصطفي بحر مامور الجمرك بتفتيش حقائب الركاب ، حيث عثر علي مجموعة كبيرة من العملات المعدنية الاثرية، وتم العرض علي مصطفي السيد مدير جمارك المطار والذى امر بانتداب لجنة من الوحدات الاثرية للكشف على كافة العملات المضبوطة .
افادت اللجنة بوجود مجموعة كبيرة من العملات الاثرية للعصور البيزنطي والروماني واليوناني والعثماني والتي تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وكذلك وجود عملات تخص دولة عربية واوصت بعرضها علي السفارة الخاصة بها لبيان اثريتها ، امر مصطفى السيد بتحرير محضر ضبط للراكب و تحريز كافة العملات الاثرية و عرض الراكب على النيابة المختصة ، بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية .