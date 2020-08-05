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اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع سكن كل المصريين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "وحدة سكنية لكل مواطن".

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، هى مواقع متميزة، موجها بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.

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