قطاع التعليم والطلاب بجامعة القناة يعلن شروط التحويل الإلكتروني

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من ٤ أغسطس وحتى بداية العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .





ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يجب علي الطالب قراءة ملف شروط التحويل جيدا قبل البدء في ملء الاستمارة ويقوم الطالب بتعبئة طلب التحويل من خلال استمارة الكترونية ملحقة علي موقع الجامعة ويقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد تعبئتها من موقع الجامعة والتوجه إلي مكتب التحويلات بشئون الطلاب المركزية لاستخراج إذن دفع.





ثم يقدم الطالب الاستمارة الاليكترونية مرفقه بإيصال السداد وبيان حالة من الكلية المقيد بها (نقل قيد) وصورة الرقم القومي وصورة شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها إلي الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية بالجامعة.





وأشار الدكتور محمد شقيدف أن معايير التحويل تعتمد علي ما يلي؛ يتم ترتيب الطلاب الراغبين في التحويل طبقا للتقدير وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين علي أعلي تقدير ويجب أن يكون محل إقامة الطالب الذي يرغب بالتحويل في النطاق الجغرافي لمحافظة الاسماعيلية ويراعي النسبة المئوية التي تحددها كل كلية لأعداد الطلاب المسموح بتحويلهم علي إلا يكون الطالب من الحاصلين علي الثانوية العامة في العام الذي يطلب فيه التحويل علي أن يكون ذلك من خلال مكتب التنسيق الرئيسي.





ويتم قبول التحويل فقط قبل بدء الدراسة إلا إذا رأت الكلية قبول التحويلات بعد ذلك لظروف قهرية بحد أقصي الأسبوع الرابع من بداية الدراسة ولا يقبل إعتماد أى طلبات تحويل بعد هذا التاريخ.





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