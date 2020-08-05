AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أيمن مختار يهنئ أوائل الثانوية العامة بالدقهلية: تنظيم حفل تكريم لهم بديوان عام المحافظة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:25 م
اوائل الثانوية العامة
اوائل الثانوية العامة
Advertisements
همت الحسينى
تقدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بآسمى آيات التهانى وعظيم الامنيات لأوائل الثانوية العامة ابناء الدقهلية الذين حققوا مراكز متقدمة بين الاوائل  على مستوى الجمهورية، وايضا للاوائل الذين حققوا المراكز الاولى للناجحين على مستوى المحافظة ولاسرهم جميعا على هذا التفوق والتميز مؤكدا أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطلاب وأسرهم .

وقال المحافظ ان هؤلاء الطلاب جعلوا رؤوس أسرهم عالية خفاقة بنجاحكم الباهر، ووجه محافظ الدقهلية لجميع القائمين على العملية التعليمية بالدقهلية وللعاملين بمديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير ، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من تفوق وتميز في كافة المجالات. 
وأكد المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتكريم الطلاب المتفوقين فى احتفالية تليق بما حققوه من نجاح وتفوق وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .


وعبرر عن سعادته بتحقيق ثلاثة من الطلاب  أبناء الدقهلية  للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وهم الطالب رمضان نصحى فهمى يوسف حقق المركز الاول مكرر جمهورية لشعبة العلمى علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة بلقاس الثانوية بنين ، والطالب احمد السعيد محمد القعقاع رفاعى حقق المركز الثالث مكرر  جمهورية لشعبة الرياضيات بمجموع 409.5 درجة من مدرسة الشهيد على على الثانوية بالجمالية، والطالب محمد احمد فوزى محمد صقر حقق المركز الثالث مكرر جمهورية شعبة الرياضيات بجموع 409.5 درجة بمدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة بميت غمر..

 واكد المحافظ ان هؤلاء المتفوقين المتميزين هم  قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة الدقهلية  يحتذى بها لباقي اقرانهم فى سنواتهم المستقبلية وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم فى المستقبل، كما اكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
أيمن مختار يهنئ أوائل الثانوية العامة بالدقهلية: تنظيم حفل تكريم لهم بديوان عام المحافظة
أيمن مختار يهنئ أوائل الثانوية العامة بالدقهلية: تنظيم حفل تكريم لهم بديوان عام المحافظة
أيمن مختار يهنئ أوائل الثانوية العامة بالدقهلية: تنظيم حفل تكريم لهم بديوان عام المحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 طلاب يحصدون الدرجات النهائية.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

الغريية تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية.. والمحافظ يهنئ أوائل الثانوية العامة

لتفوقها في الثانوية العامة.. محافظ الشرقية يُهنئ الطالبة ريهام عماد السادس مكرر أدبي

عبر الهاتف.. محافظ أسيوط يهنئ أوائل الثانوية العامة

محافظ الدقهلية يجرى اتصالات هاتفية بالأوائل الثلاثة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة لتهنئتهم على تفوقهم

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

حفل زفاف حبيبة أيمن وخالد طارق ..صور

شوبير: الزمالك في أزمة.. ومشاركة أحداد مع الرجاء غير مؤثرة

وقف التراخيص.. برلماني يكشف الشروط الجديدة للبناء في القاهرة

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

احذره.. ضيق التنفس ينذرك بـ 10 أمراض خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار