أيمن مختار يهنئ أوائل الثانوية العامة بالدقهلية: تنظيم حفل تكريم لهم بديوان عام المحافظة

تقدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بآسمى آيات التهانى وعظيم الامنيات لأوائل الثانوية العامة ابناء الدقهلية الذين حققوا مراكز متقدمة بين الاوائل على مستوى الجمهورية، وايضا للاوائل الذين حققوا المراكز الاولى للناجحين على مستوى المحافظة ولاسرهم جميعا على هذا التفوق والتميز مؤكدا أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطلاب وأسرهم .





وقال المحافظ ان هؤلاء الطلاب جعلوا رؤوس أسرهم عالية خفاقة بنجاحكم الباهر، ووجه محافظ الدقهلية لجميع القائمين على العملية التعليمية بالدقهلية وللعاملين بمديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير ، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من تفوق وتميز في كافة المجالات.

وأكد المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتكريم الطلاب المتفوقين فى احتفالية تليق بما حققوه من نجاح وتفوق وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .









وعبرر عن سعادته بتحقيق ثلاثة من الطلاب أبناء الدقهلية للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وهم الطالب رمضان نصحى فهمى يوسف حقق المركز الاول مكرر جمهورية لشعبة العلمى علوم بمجموع 410 درجة من مدرسة بلقاس الثانوية بنين ، والطالب احمد السعيد محمد القعقاع رفاعى حقق المركز الثالث مكرر جمهورية لشعبة الرياضيات بمجموع 409.5 درجة من مدرسة الشهيد على على الثانوية بالجمالية، والطالب محمد احمد فوزى محمد صقر حقق المركز الثالث مكرر جمهورية شعبة الرياضيات بجموع 409.5 درجة بمدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة بميت غمر..



