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محافظات

والد الثالث مكرر علمى رياضة بالدقهلية: ابنى فرحنا وربنا كافأه لأنه مجتهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:42 م
الطالبة احمد فوزي
الطالبة احمد فوزي
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همت الحسينى
قال احمد فوزى محمد صقر والد الطالب احمد الثالث مكرر فى الثانوية العامه علمى رياضة بمجموع 409 ونصف من مدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر إنه فى غاية السعادة لحصول نجله على مركز متميز وان يكون ضمن اوائل الثانوية العامة فقد كلل الله تعبه بالنجاح والتفوق.

وأشار إلى أنه بكى من الفرحة وسجد لله شكرا عندما تلقى الاتصال من وزير التربية والتعليم ليخبره بوجود نجله ضمن الاوائل متمنيا ان يراه فى أعلى الأماكن.

وأضاف الطالب المتفوق محمد صقر: "ربنا مضيعش تعبى وتفوقى واتمنى تحقيق حلمى بدخول الفنية العسكرية لانها حلمى كما أنها حلم والدى الذى عمل بالشرطة حتى احيل للمعاش"، موجها الشكر لأسرته على ما قدموه من دعم ومساندة.
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