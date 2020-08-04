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محافظات

البيت كله بكى من الفرحة.. الأول علمي علوم يروي كواليس استقباله مكالمة وزير التعليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:00 م
الطالبة رمضان نصحى
الطالبة رمضان نصحى
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همت الحسينى
سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أفراد أسرة رمضان نصحى فهمى يوسف، الأول على الثانوية العامة مكرر، بمجموع 410 درجات، من مدرسة بلقاس الثانوية بنين، والمقيم بقرية 37 الدرافيل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.


وقال رمضان، في تصريحات لـ "صدى البلد": "عرفت إني من الأوائل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث أخبرنى وكانت لحظة سعادة لا تتكرر، البيت كله كان بيبكى من الفرحة، والحمد لله ربنا مضيعش تعبى ولا مجهودى، وكانت سنة صعبة اوى بكل ما فيها لكنى اعتمدت على ربنا وثقتى به سبحانه واعتمدت على نفسى".


وأضاف: "كنت بذاكر حوالى ٨ ساعات يوميا"، مؤكدا أنها فترة جيدة للإلمام بكل المناهج، مشيرا إلى أنه كان يقوم بقضاء أوقات ترفيهية بمتابعة السوشيال ميديا ومشاهدة الأفلام.


وأكد أن حلمه بدخول كلية الطب تحقق من أجل أن يصبح من أشهر جراحى المخ والأعصاب.


فيما قال والده مدير المدرسة الإعدادية بالقرية، إن لديه ٣ أبناء أكبرهم أحمد، طالب بكلية الزراعة، ورمضان، الأول على الثانوية العامة، وشقيقتهما بالصف الثانى الثانوى.


وأضاف: "فترة الثانوية العامة مع أزمة كورونا من أصعب المراحل التى مررنا به وعشناها لخوفنا من الإصابة بالمرض والخوف من الثانوية العامة كسنة صعبة، وسجدت لله شكرا لأنه وقف معنا ولم يضيع تعبنا وتعب ابنى الحمد لله".
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