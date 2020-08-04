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محافظات

الثالث مكرر ثانوية عامة علمي رياضة: بذاكر بنفسي وما ليش علاقة بمواقع التواصل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:11 م
أحمد السعيد
أحمد السعيد
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همت الحسينى
قال الطالب أحمد السعيد محمد القعقاع رفاعى الحاصل على المركز الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5، بمدرسة الشهيد على على السيد بمدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية،إن سعادته لا توصف عندما علم بأنه ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وعن سر تفوقه الدراسي،قال الطالب أحمد السعيد محمد القعقاع،إنني لا أحمل هاتف محمول منذ صغري وليس له علاقة بالسوشيال ميديا ولكن له أصدقاء.

وأضاف:"أزمة كورونا جعلتنا فى قلق بسبب نتائج الامتحانات ولم أعتمد كثيرا على الدروس الخصوصية ولكن اعتمدت على المذاكره بمفردى وأوجه الشكر لاسرتى والتى كانت توفر لى الاجواء المناسبه للمذاكره وكنت أذاكر يوميا حوالى ٩ ساعات".

وتابع:"أتمنى الالتحاق بهندسة البترول،حيث اننى أحلم بها من طفولتى وادعو الله ان أواصل تفوفى".


وقال والد الطالب" أشكر ربنا الذي كلل تعب ومجهود ابنى بالتفوق الكبير فنحن كنا نتوقع تفوقه على مستوى المحافظه ولكن ربنا كلل تعبه بالتفوق على مستوى الجمهورية ". 


فيما قالت شقيقته خلود "الفرحه كبيره جدا وبكينا منها؛ توقعنا انه من الاوائل على المحافظه فقط ولكن الله أكرمه بأن يصبح من اوائل الجمهورية وعلمنا من وسائل الاعلام لان احمد لا يحمل هاتف محمول لانه لا ينشغل سوى بالمذاكرة والتفوق". 
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