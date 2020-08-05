مصيبة كبيرة.. أول رد فعل لرئيس وزراء لبنان بعد انفجار بيروت "فيديو"

قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن اللحظة الحالية للشعب اللبنانى فارقة لانتشال الشهداء، ومعالجة الجرحى.





وأكد حسان دياب خلال اجتماع طارئ لبحث انفجار بيروت، أن الشعب اللبنانى يعيش مصيبة ولكنهم يتحصنون بقول الله عز وجل فى كتابه: " وبشر الصبرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".





وناشد رئيس الوزراء اللبناني المواطنين بالتوحد للانتصار للشهداء وتضميد جراح الوطن اللبناني، لافتأ إلى أن لبنان أصابتها كارثة، ولكنه على يقين الثقة بالتعامل معها بمستوى مسئولية الجميع في شتى المواقع.





وتوجه حسان دياب بنداء عاجل لكافة الدول الشقيقة لمساندة لبنان على تضميد جراحهم العميقة.



