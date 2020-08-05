الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور لبنان غدا.. فيديو





وكان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال مساعدات إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف إلى جانب لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.





وقال ماكرون عبر "تويتر"، الثلاثاء: "أعبر عن تضامني الأخوى مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا والأضرار هذا المساء في بيروت إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما".

أضاف أن "مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها" إلى لبنان، فضلا عن "أطنان من المعدات الطبية"، وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أطباء طوارئ سيصلون أيضا إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات" هناك.

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور لبنان غدا.