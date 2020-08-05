السويس تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان الدولة والجهاز التنفيذي علي مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالسويس ، مطالبا الجميع الالتزام بالتوجيهات للحفاظ علي شكل الدولة وانجاح العملية الانتخابية .

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي بقاعة ديوان عام محافظة السويس للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 خلال يومي11و12 أغسطس الجاري وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة .

كما حضرالاجتماع االلواء رجب عبد العال مدير امن السويس والمستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية ومدير الامن الوطني والمستشار عبد الحميد عبد الجليل رئيس هيئة قضايا الدولة لمدن القناة والمستشار احمد اسماعيل رئيس هيئة قضايا الدولة بالسويس والمستشار احمد منير عبد الفهيم مساعد رئيس محكمة السويس واللواء حسان توفيق نائب مدير الامن والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس .

اكد المحافظ علي مديرعام التربية والتعليم بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة والتاكيد علي اعمال النظافة والانارة داخلها ، مع تواجد ادارة المدرسة خلال فترة الانتخابات .

واكد صقرعلي مدير عام الصحة باعداد خطة التأمين الطبي وخطة الاسعاف والاجراءات الوقائية والاحترازية ، وتوفيراطقم طبية من الاطباء والتمريض للجان

واشار المحافظ علي مدير الشباب والرياضة بتجهيزواعداد الصالة المغطاة والتأكيد علي النظافة والانارة والتهوية اللازمة بالصالة كمقر للجنة العامة للانتخابات بالسويس .

وخلال الاجتماع شدد صقر علي رئيس قطاع الكهرباء بالسويس توفيرمولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية .

واكد علي رؤساء الاحياء مراجعة الانارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي كل حي ، مع التأكيد علي سرعة ازالة الاشغالات وتكثيف اعمال النظافة وتوفير كل الامكانيات للجان الانتخابية .

وكلف المحافظ السكرتيرالعام بالمحافظة بمتابعة اعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم .

وفي نهاية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لمديرية الامن والجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية .