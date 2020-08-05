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مرأة

الرياضة والفواكه.. طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني أغلب الشباب من ظهور الحبوب بشكل مبالغ فيه خاصة في فترة المراهقة وقدمت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، روشتة للوقاية من حب الشباب.

طرق الوقاية :
- استخدام غسول مناسب لنوع البشرة لأن الغسول يقلص المسام وبيبطئ نشاط الغدد التي تفرز الزيوت .

- استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا لان التعرض الزائد لاشعة الشمس بدون واقي شمسي يزيد من افراز الزيوت وتكاثر البكتيريا ويؤدي لظهور حب الشباب بالبشرة الدهنية .

- إزالة المكياج ضروري جدًا لأن عدم ازالة المكياج يؤددي لسد المسام وتكون الدهون تحت سطح الجلد وبالتالي يظهر لدينا زيوان وبثور .

- عدم الضغط على البثور لعدم زيادة انتشارها بسبب القيح الموجود داخل الحبة والعصر يترك ندبة وتصبغات .

- شرب ٨ اكواب ماء يوميًا لان الماء يخلص الجسم من السموم ويحسن وظيفة الجهاز الليمفاوي ويحارب الالتهابات ويقلل من ظهور حب الشباب .

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه لان الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والالياف ومضادات الاكسدة ويجب الاكثار من تناول الفواكه التي تحتوي فيتامين سي مثل الحمضيات والجزر والمشمس .

- ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا لانها تخلص الجسم من السموم وتخلصنا من زيادة افراز الزهم الذي يقوم بسد المسام ويسبب ظهور البثور في البشرة .

- عمل جلسات تنظيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية لانها تخلصنا من الجلد الميت وتقلل فرص تشكل الحبوب تحت الجلد.
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