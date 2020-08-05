الرياضة والفواكه.. طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب

يعاني أغلب الشباب من ظهور الحبوب بشكل مبالغ فيه خاصة في فترة المراهقة وقدمت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، روشتة للوقاية من حب الشباب.
طرق الوقاية :
- استخدام غسول مناسب لنوع البشرة لأن الغسول يقلص المسام وبيبطئ نشاط الغدد التي تفرز الزيوت .
- استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا لان التعرض الزائد لاشعة الشمس بدون واقي شمسي يزيد من افراز الزيوت وتكاثر البكتيريا ويؤدي لظهور حب الشباب بالبشرة الدهنية .
- إزالة المكياج ضروري جدًا لأن عدم ازالة المكياج يؤددي لسد المسام وتكون الدهون تحت سطح الجلد وبالتالي يظهر لدينا زيوان وبثور .
- عدم الضغط على البثور لعدم زيادة انتشارها بسبب القيح الموجود داخل الحبة والعصر يترك ندبة وتصبغات .
- شرب ٨ اكواب ماء يوميًا لان الماء يخلص الجسم من السموم ويحسن وظيفة الجهاز الليمفاوي ويحارب الالتهابات ويقلل من ظهور حب الشباب .
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه لان الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والالياف ومضادات الاكسدة ويجب الاكثار من تناول الفواكه التي تحتوي فيتامين سي مثل الحمضيات والجزر والمشمس .
- ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا لانها تخلص الجسم من السموم وتخلصنا من زيادة افراز الزهم الذي يقوم بسد المسام ويسبب ظهور البثور في البشرة .
- عمل جلسات تنظيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية لانها تخلصنا من الجلد الميت وتقلل فرص تشكل الحبوب تحت الجلد.
طرق الوقاية :
- استخدام غسول مناسب لنوع البشرة لأن الغسول يقلص المسام وبيبطئ نشاط الغدد التي تفرز الزيوت .
- استخدام واقي شمسي صيفًا شتاءًا لان التعرض الزائد لاشعة الشمس بدون واقي شمسي يزيد من افراز الزيوت وتكاثر البكتيريا ويؤدي لظهور حب الشباب بالبشرة الدهنية .
- إزالة المكياج ضروري جدًا لأن عدم ازالة المكياج يؤددي لسد المسام وتكون الدهون تحت سطح الجلد وبالتالي يظهر لدينا زيوان وبثور .
- عدم الضغط على البثور لعدم زيادة انتشارها بسبب القيح الموجود داخل الحبة والعصر يترك ندبة وتصبغات .
- شرب ٨ اكواب ماء يوميًا لان الماء يخلص الجسم من السموم ويحسن وظيفة الجهاز الليمفاوي ويحارب الالتهابات ويقلل من ظهور حب الشباب .
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه لان الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات والالياف ومضادات الاكسدة ويجب الاكثار من تناول الفواكه التي تحتوي فيتامين سي مثل الحمضيات والجزر والمشمس .
- ممارسة الرياضة على الاقل ٤ مرات أسبوعيًا لانها تخلص الجسم من السموم وتخلصنا من زيادة افراز الزهم الذي يقوم بسد المسام ويسبب ظهور البثور في البشرة .
- عمل جلسات تنظيف بشرة لدى اشخاص مختصين او اطباء جلدية لانها تخلصنا من الجلد الميت وتقلل فرص تشكل الحبوب تحت الجلد.