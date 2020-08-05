ما المادة المسببة لانفجار بيروت | فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز، فيديو يكشف عن ما هي المادة التي سببت انفجارا يشبه الانفجارات النووية في بيروت.





مادة نترات الأمونيوم أو الملح الصخري التي تسببت في الإنفجارين المروعين الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت هو مركب كيميائي يحمل الصيغة الكيمائية NH4NO3، ويكون على شكل حبيبات عديمة اللون والرائحة تشبه حبيبات الملح. تستخدم نترات الأمونيوم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية وتسببت هذه المادة في العديد من الإنفجارات كان آخرها في العام 2001، عندما انفجر مصنع أي زاد أف AZF الواقع بمدينة تورلوز في فرنسا.





ما هي مكوناتها وهل هي قابلة للإنفجار؟

تتكون نترات الأمونيوم من الأسمدة التي تسمى الأمونيترات، والتي يقتنيها المزارعون في أكياس كبيرة أو بكميات كبيرة. المادة ليست قابلة للاحتراق، فهي مؤكسدات، أي أنها تسمح بإحتراق مادة أخرى مشتعلة ومن الصعب تفجيرها بمفردها. تصنع نترات الأمونيوم عن طريق تفاعل الأمونيا مع حمض النتريك.





تفجير الملح الصخري ممكن فقط عبر كميات متوسطة وعالية وسط توفر بعض العوامل المساعدة كالتلوث أو مصدر شديد للحرارة، وبالتالي يجب أن يتبع التخزين قواعد عزل نترات الأمونيوم من السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والزيوت أو السوائل المسببة للتآكل أو المواد الصلبة القابلة للاشتعال أو المواد التي تنبعث منها حرارة كبيرة، وفقًا لورقة فنية من وزارة الزراعة الفرنسية. تبلغ السرعة الانفجارية لنترات الأمونيوم 2500 متر/ثانية.



