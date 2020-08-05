AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسى يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
Advertisements
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه. 

وقد أطلع  الرئيس على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري المستخدمة للزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث وجه في هذا الإطار بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع خطط الدولة الأخرى في ترشيد المياه واستخدام طرق الري الحديثة.


كما وجه الرئيس بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، يما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس أيضًا بدعم المشروع القومي للبتلو، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلي للحوم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع في توطين وتمصير سلالات الماشية المستوردة ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان، بهدف إحلال وتحسين السلالات الموجودة محليًا في مصر، بما يساهم في تقليص فجوة الاستيراد من اللحوم وزيادة كمية إنتاجية الألبان وما لذلك من مردود إيجابي على دخل صغار المربين والمزارعين.

كما تم استعراض البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات وأصنافها والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ومن ثم تخفيض تكلفة الإنتاج في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء قام بعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء، والمتضمن القطاعات المستهدفة بالتوسع الأفقي، مع استعراض التكلفة المالية المتوقعة وفقًا لأفضل البدائل والخطط والمشروعات ذات الصلة، بما في ذلك مسارات مياه الري في مناطق التوسع المستهدفة.

وأيضًا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حاليًا، وتلك المتوقع توفيرها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي من مصرف بحر البقر، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع من سير الموقف التنفيذي لهذا المشروع الاستراتيجي لما له من مردود مباشر وملموس على جهود تنمية سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. ننشر التفاصيل الكاملة لافتتاحات الرئيس اليوم

الرئيس يفتتح مشروعات طرق وكباري ومطارات وقصر البارون.. تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.. ورئيس الوزراء: 4.5 تريليون جنيه تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها في 6 سنوات

إنفاق 26 مليار جنيه على 281 مشروعا.. وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس.. وجهود التنمية مستمرة بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الغاشم

لتطوير منظومة الري الحقلي.. مدبولي يستعرض الخطة المشتركة لوزارتي الري والزراعة

القصير: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .. و 1.6 مليار جنيه تمويل البتلو و 160 دولة تستقبل 305 سلع مصرية

المشاط: عائدات المنتجات الزراعية تسجل زيادة 20% في 2019 مقارنة بـ 2009

ترشيحاتنا

صناع مسرحية سيد درويش يقررون تأجيل العرض تضامنا مع أحداث لبنان

شوبير: الزمالك في أزمة.. ومشاركة أحداد مع الرجاء غير مؤثرة

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

سبب هجوم حسام عاشور على إدارة الأهلي

شاهد.. سعر ومواصفات السيارة التي سافر بها عمرو دياب ودينا الشربيني للساحل الشمالي

AdvertisementS

السيسى يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو