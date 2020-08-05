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أخبار البلد

وفاة مصري ثالث في انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:32 م
صورة لأحد شهداء الحادث
صورة لأحد شهداء الحادث من المصريبن
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محمد وديع
ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت من المصريين إلى 3 بعد وفاة رشدى محمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.


وقالت وزارة الخارجيةإ الضحايا هم على اسماعيل شحاته وإبراهيم عبدالمحسن ابو قصبة ورشدى محمد الجمل.

وطالبت أسرة الضحايا وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لبنان بسرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثامينهم إلى مسقط رأسهم في مركز سمنود بمحافظة الغربية لدفنهم في الغربية.

على صعيد متصل نعت سفارة مصر في لبنان الضحايا المصريين وأعربت عن خالص تعازيها لأسرتيهما وذويهم، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.
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