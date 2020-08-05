وفاة مصري ثالث في انفجار مرفأ بيروت

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت من المصريين إلى 3 بعد وفاة رشدى محمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.









وقالت وزارة الخارجيةإ الضحايا هم على اسماعيل شحاته وإبراهيم عبدالمحسن ابو قصبة ورشدى محمد الجمل.





وطالبت أسرة الضحايا وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لبنان بسرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثامينهم إلى مسقط رأسهم في مركز سمنود بمحافظة الغربية لدفنهم في الغربية.



