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محافظات

محافظ مطروح يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة تليفونيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:11 م
محافظ مطروح يهنئ
محافظ مطروح يهنئ اوائل الثانوية العامة
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ايمن محمود
هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  فى اتصال تليفوني، اليوم الأربعاء أوائل شهادة الثانوية العامة بمطروح لعام 2020 بقسميها العلمى (علوم و رياضيات) والأدبى على تفوقهم.

وقدم المحافظ خلال الاتصال التهنئة للطلاب وأسرهم على تفوقهم، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع الاستعداد لتقديم يد العون لهم لاستمرار تفوقهم.


كما قدم الشكر لجميع العاملين بمنظومة التربية و التعليم بالمحافظة على الجهود المبذولة طول العام من قيادات ومعلمين واداريين  رغم الظروف الاستثنائية وتداعيات فيروس كورونا  ، والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وارتفاع نسبة النجاح والتفوق بين أبناء المحافظة  والعمل على تحقيق  امال وطموحات الطلاب فى  الالتحاق بالكليات المرموقة و تخريج كوادر  للمشاركة فى جهود التنمية والارتقاء بالمحافظة .

واوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نسبة النجاح بشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغت  76,05% بعدد   1396 طالبا ، حصل منهم    935 طالبا على  نسبة  نجاح فوق 80% .

واضاف أن العشرة طلاب أوائل قسم علمى علوم حصلوا على درجات مابين 409 درجة بنسبة 99,76% وحصل عليها الطالب يوسف هشام ابراهيم الدسوقى بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم  ،وحتى  درجة 405 بنسبة 98,78 %.

وجاءت نتيجة أوائل طلاب علمى رياضيات بمطروح  ما بين 407,5% بنسبة 99,39%، وحصل عليها الطالب اياد سامح الطنطاوى حسن الطوخى  بمدرسة الشهيد عبد الكريم حجاج بمرسى مطروح ، و حتى درجة  396,5 درجة بنسبة 96,71%.

وجاءت نتيجة اوائل  القسم الادبى ما بين درجة 405,5% بنسبة 98,90% وحصلت عليها الطالبه شهد خالد درويش السباعى الطنطاوى بمدرسة الحمام الثانوية بنات، وحتى درجة 395,5 بنسبة  96,46% .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه للعملية التعليمية طوال العام مما كان له أكبر الاثر على  نتيجة هذا العام وتفوق نسبة نجاح أبناء مطروح بين المحافظات الأخرى.
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