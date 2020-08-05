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محافظات

بعد موافقة وزارة السياحة.. تشغيل 20 فندقا جديدا بمطروح

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الموافقة على تشغيل 20 فندقًا سياحيًا بنسبة تشغيل 50 % ضمن 35 فندقا بمحافظة مطروح.

وقال أيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح، إن وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع غرفة  المنشآت الفندقية وافقت على منح شهادة تصريح بتشغيل عدد من الفنادق السياحية العاملة على أرض محافظة مطروح، بعدد 20 فندقا سياحيا .


واوضح انه تمت الموافقة بعد مراجعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة  رواد تلك الفنادق و العاملين بها .

واشار الى استمرار اعمال  المتابعة المستمرة للاجراءات الاحترازية  من تطهير وتعقيم والتزام بالتباعد الاجتماعى من خلال وزارة السياحة والاثار ووزارة الصحة  وغرفة المنشأت الفندقية .

وأضاف مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح ان 20 فندقا تمت الموافقة على التشغيل  الجزئى بنسبة 50% من بين 35 فندقا سياحيا  بمطروح تصل عدد  الغرف الفندقيه بها نحو 4000 غرفة فندقية.
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