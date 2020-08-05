رغم الطرد.. راموس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا





وشهدت القائمة تواجد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد رغم تحصله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب وعدم مشاركته في مباراة الإياب.





وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - ألفونسو أريولا - ألتوبي





خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - مارسيلو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي - خافي هيرنانديز





خط الوسط: توني كروس - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو





خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - براهيم دياز - رودريجو جونيور





وتقام المباراة الجمعة المقبلة في التاسعة مساء على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي بإنجلترا.

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه لملاقاة نظيره نادي مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.