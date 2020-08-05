انتخابات مجلس الشيوخ| المصريون على موعد مع عرس ديمقراطي جديد

تجري الاستعدادات لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي تحدد لها يومي الأحد والإثنين (۹ - ۱۰ أغسطس) بمقار السفارات المصرية بالخارج ويومي الثلاثاء والإربعاء (۱۱ - ۱۲ أغسطس) باللجان الإنتخابية بكافة محافظات الجمهورية، حيث يسعد المصريون لعرس ديمقراطي جديد.









مجلس الشيوخ.. خطوة جديدة وواعدة في الطريق نحو إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة.. فالمصريون عازمون عزمة أكيدة على إستكمال بناء مؤسسات الدولة.





ينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لإستعدادات الدولة المصرية لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بإنتخابات مجلس الشيوخ خلال أيام الأحد والإثنين (۹ - ۱۰) أغسطس للمصريين بالخارج ويومي الثلاثاء والإربعاء (۱۱ - ۱۲) أغسطس بكافة المحافظات.







