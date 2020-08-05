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رياضة

رسميًا.. شتيجن يوافق على تجديد عقده مع برشلونة لـ 2025

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:01 م
تير شتيجن
تير شتيجن
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إسماعيل محمود
وافق الألماني تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، رسميًا على تجديد عقده مع البارسا حتى عام 2025.

وكان عقد شتيجن سينتهي بنهاية موسم 2021-2021، وأشارت بعض التقارير الصحفية أن الحارس الألماني يرفض تجديد عقده مع برشلونة.

وأعلن بارتيميو رئيس نادي برشلونة خبر تجديد عقد حارس مرمى الفريق، وذلك في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس.

وأكد بارتيميو أن شتيجن سيظل متواجدًا مع الفريق حتى نهاية موسم 2024-2025، بعد موافقته على توقيع عقد جديد مع البارسا.

وانضم شتيجن لصفوف نادي برشلونة عام 2014، قادمًا من نادي بروسيا مونشجلادباخ، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015.
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