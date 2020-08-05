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فن

وائل جسار يعلق على انفجار بيروت: عم تبكي مكسور خاطرها.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق الفنان وائل جسار على انفجار بيروت ونشر صورة لعلم لبنان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق وائل جسار قائلا " بيروت عم تبكي مكسور خاطرهـا الله يرحم الشهـداء ويشفي المصابين قلبنا موجوع على بلدنا لبنان ".


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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".


وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.




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