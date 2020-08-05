الهلال ضد النصر.. جوفينكو يتقدم للزعيم بالهدف الأول من تسديدة أرضية

تقدم فريق الهلال بهدف على منافسه النصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وجاء هدف الهلال مع حلول الدقيقة 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.





وشهدت الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح الهلال بعد تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو الى سيباستيان جيوفينكو الذي يدخل منطقة الجزاء يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر.





ووصلت نسبة الإستحواذ إلى 63% لصالح الهلال في مجريات الثلث ساعة الأولي من اللقاء





ويدخل فريق الهلال المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بينما جاء فريق النصر في المركز الثاني " الوصيف" برصيد 45 نقطة خلفه الأهلي برصيد 40 نقطة.



ويغيب السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية .





بينما من ان يلعب فريق النصر المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – عمر هوساوي – سلطان الغنام

الوسط: مختار علي – بيتروس – جوليانو – أحمد موسى – نور الدين أمرابط

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله



