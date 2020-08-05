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أخبار العالم

سلطنة عمان ترفع قيود السفر الداخلية وتقلل فترات حظر التجول

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:28 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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على صالح
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن مسقط سترفع السبت المقبل، 8 أغسطس الحظر الداخلي المفروض على السفر بين المحافظات، منذ 25 يوليو؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبارًا من السبت المقبل ، ستخفض السلطات العمانية أيضًا حظر التجوال لمدة أسبوع بين الساعة 9 مساءً و 5 صباحًا، بدلًا من 7 مساءً حتى 6 صباحًا، سيتم الإغلاق الكامل لـ محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

وسجلت عُمان، وهي دولة يبلغ تعداد سكانها 4.7 مليون نسمة، ما يقرب من 80.000 إصابة بفيروس كورونا المستجد و421 حالة وفاة.

وقد أدخلت عمليات الإغلاق في مارس في بعض المناطق مثل مسقط وظفار والدقم وبعض المدن السياحية، منذ أبريل، وسمحت تدريجيًا للمراكز التجارية بإعادة فتح ورفع بعض عمليات الإغلاق.

لكنها شددت الإجراءات لعطلة العيد الطويلة بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال شهر يونيو.

وفي مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم عمان وخمس دول خليجية أخرى ، فإن أكبر دولة سعودية لديها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة. وسجلت المجموعة مجتمعة أكثر من 647000 حالة وحوالي 4600 حالة وفاة.
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