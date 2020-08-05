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محافظات

سكرتير الأقصر يتفقد مشروعات"حياة كريمة"بالقرى الأكثر احتياجا.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:01 م
محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام محافظة الأقصر
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شمس يونس
نفذ محمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام محافظة الاقصر ، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، كما تفقد المشروعات الجارى تنفيذها فى قرية قبلى قامولا التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر .


وتابع السكرتير العام خلال جولته بقرية قبلى قامولا، مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتركيب محولات وأعمدة الكهرباء بهدف تحسين خدمات الكهرباء، وترميم مدخل القرية لسهولة حركة المواطنين، ومعدات وأدوات النظافة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالقرية.


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كما تفقد "عثمان" أعمال تأهيل منازل المواطنين بقرية قبلى قامولا التى تقوم بها جمعية الأورمان فى اطار الدور الملموس التى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع.


وتابع سكرتير عام الاقصر، جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية قبلى قامولا والتى تدخل ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.


رافق السكرتير العام خلال جولته كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشروف على المشروعات بالمحافظة، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وياسر جاد مدير ادارة التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الاقصر ، وعدد من المسئولين بجمعية الأورمان.


جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في يناير 2019 ، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وخاصة فى القرى.
سكرتير الأقصر يتفقد مشروعات"حياة كريمة"بالقرى الأكثر احتياجا.. صور
سكرتير الأقصر يتفقد مشروعات"حياة كريمة"بالقرى الأكثر احتياجا.. صور
سكرتير الأقصر يتفقد مشروعات"حياة كريمة"بالقرى الأكثر احتياجا.. صور
سكرتير الأقصر يتفقد مشروعات"حياة كريمة"بالقرى الأكثر احتياجا.. صور
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