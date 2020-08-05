سكرتير الأقصر يتفقد مشروعات"حياة كريمة"بالقرى الأكثر احتياجا.. صور

نفذ محمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام محافظة الاقصر ، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، كما تفقد المشروعات الجارى تنفيذها فى قرية قبلى قامولا التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر .
وتابع السكرتير العام خلال جولته بقرية قبلى قامولا، مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتركيب محولات وأعمدة الكهرباء بهدف تحسين خدمات الكهرباء، وترميم مدخل القرية لسهولة حركة المواطنين، ومعدات وأدوات النظافة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالقرية.
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كما تفقد "عثمان" أعمال تأهيل منازل المواطنين بقرية قبلى قامولا التى تقوم بها جمعية الأورمان فى اطار الدور الملموس التى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع.
وتابع سكرتير عام الاقصر، جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية قبلى قامولا والتى تدخل ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
رافق السكرتير العام خلال جولته كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشروف على المشروعات بالمحافظة، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وياسر جاد مدير ادارة التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الاقصر ، وعدد من المسئولين بجمعية الأورمان.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في يناير 2019 ، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وخاصة فى القرى.