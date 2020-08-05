الهلال يبتعد بالصدارة برباعية في شباك النصر بالدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا عريضا بأربعة أهداف مقابل هدف في شباك النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء هدف الهلال الاول مع حلول الدقيقة 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.



وشهدت الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح الهلال بعد تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو الى سيباستيان جيوفينكو الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.



وقبل نهاية الشوط الأول سجل النصر هدف التعادل من تسديدة قوية من سلطان الغانم فشل المعيوف في التعامل معها