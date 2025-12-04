قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عبد الله مراد المازم: معرض القاهرة للكتاب نافذة العرب إلى المعرفة.. وإطلاق جائزة نجيب محفوظ سعادة للمبدعين

الكاتب عبد الله مراد المازم
الكاتب عبد الله مراد المازم

أعرب الكاتب عبد الله مراد المازم، عن سعادته بإعلان معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن جائزة تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، للمبدعين المصريين والعرب،  مؤكدا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل واحدًا من أهم المنابر الثقافية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن دورته السابعة والخمسين، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، تأتي في لحظة يحتاج فيها القارئ العربي إلى استعادة علاقته الحميمة بالكتاب والمعرفة.

وأضاف المازم: "معرض القاهرة ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو حالة احتفال سنوية بالعقل والوعي، ومساحة حرة لاكتشاف الأفكار الجديدة وإعادة قراءة التراث، بالنسبة لي ككاتب، تظل أيام المعرض بمثابة موسم روحي ومعرفي أستعد له بجدية واهتمام."

وأضاف أن الاستعدادات الجارية للدورة الجديدة تبشّر بنقلة تنظيمية وثقافية واعدة، خصوصًا مع التوسع في الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين، وزيادة حضور الورش، واللقاءات المباشرة بين المؤلفين والقراء.

وأوضح: "ما يميّز معرض القاهرة دائمًا هو أنه يمنح فرصة حقيقية للتواصل الحي بين الكاتب وجمهوره، هذا الاحتكاك الإنساني هو جوهر العملية الإبداعية، وهو ما أترقبه بشغف كل عام."

وعن اختيار شعار الدورة 57: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، قال المازم إن الشعار يعكس عمق رؤية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويعبّر بدقة عن التحدّي الذي يواجه المجتمعات العربية اليوم. 
وأضاف: "الشعار ليس مجرد عبارة مُلهِمة؛ إنه نبوءة ثقافية تؤكد أن القراءة ليست ترفًا، بل ضرورة للبقاء. أعجبني اختيار الشعار لأنه يضعنا أمام مسؤوليتنا الفردية والجماعية تجاه المستقبل."

واختتم الكاتب تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم صناعة النشر في مصر والعالم العربي عبر هذا الحدث الضخم، مشددًا على أن المعرض سيظل «موسمًا عربيًا للمعرفة» يجذب ملايين القراء سنويًا، ويعيد للكتاب مكانته باعتباره حجر الزاوية في أي نهضة حقيقية.

وكان قد اعتمد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة (نجيب محفوظ للرواية العربية) والتى يمنحها معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويا بداية من هذا العام، الذى يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ.
وأضاف الدكتور أحمد مجاهد المدير التفيذى للمعرض قائلا: «إن أديبا بقامة نجيب محفوظ يليق به أن تمنح وزارة الثقافة المصرية جائزة كبرى باسمه، بوصفه الأديب العربى الوحيد الفائز بجائزة نوبل، حيث تبلغ قيمة الجائزة ٥٠٠ ألف جنيه وميدالية ذهبية أسوة بجائزة النيل، وهى ممولة بالكامل من البنك الأهلى المصرى».
يبدأ تقدم الروائيين المصرين والعرب للجائزة صباح اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، ويستمر حتى الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، ويكون التقديم بإرسال ثلاث نسخ من الرواية المتقدمة للمسابقة، بشرط أن تكون منشورة بتاريخ عام ٢٠٢٥، وذلك على العنوان التالى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١١٩٤ كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، (مسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية).

الكاتب عبد الله مراد المازم معرض القاهرة الدولي للكتاب العالمي نجيب محفوظ للمبدعين المصريين والعرب المنابر الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

وفد وزارة الشباب والرياضة

وفد من وزارة الرياضة يزور العلمين الجديدة لبحث إنشاء مدينة أولمبية عالمية

الزمالك

رابطة الأندية المحترفة تعلن مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

ألكسندر أرنولد

إصابة قوية تهدد بغياب أرنولد عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية 2025

بالصور

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد