عبد الله مراد المازم: معرض القاهرة للكتاب نافذة العرب إلى المعرفة.. وإطلاق جائزة نجيب محفوظ سعادة للمبدعين

أعرب الكاتب عبد الله مراد المازم، عن سعادته بإعلان معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن جائزة تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، للمبدعين المصريين والعرب، مؤكدا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل واحدًا من أهم المنابر الثقافية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن دورته السابعة والخمسين، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، تأتي في لحظة يحتاج فيها القارئ العربي إلى استعادة علاقته الحميمة بالكتاب والمعرفة.

وأضاف المازم: "معرض القاهرة ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو حالة احتفال سنوية بالعقل والوعي، ومساحة حرة لاكتشاف الأفكار الجديدة وإعادة قراءة التراث، بالنسبة لي ككاتب، تظل أيام المعرض بمثابة موسم روحي ومعرفي أستعد له بجدية واهتمام."

وأضاف أن الاستعدادات الجارية للدورة الجديدة تبشّر بنقلة تنظيمية وثقافية واعدة، خصوصًا مع التوسع في الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين، وزيادة حضور الورش، واللقاءات المباشرة بين المؤلفين والقراء.

وأوضح: "ما يميّز معرض القاهرة دائمًا هو أنه يمنح فرصة حقيقية للتواصل الحي بين الكاتب وجمهوره، هذا الاحتكاك الإنساني هو جوهر العملية الإبداعية، وهو ما أترقبه بشغف كل عام."

وعن اختيار شعار الدورة 57: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، قال المازم إن الشعار يعكس عمق رؤية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويعبّر بدقة عن التحدّي الذي يواجه المجتمعات العربية اليوم.

وأضاف: "الشعار ليس مجرد عبارة مُلهِمة؛ إنه نبوءة ثقافية تؤكد أن القراءة ليست ترفًا، بل ضرورة للبقاء. أعجبني اختيار الشعار لأنه يضعنا أمام مسؤوليتنا الفردية والجماعية تجاه المستقبل."

واختتم الكاتب تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم صناعة النشر في مصر والعالم العربي عبر هذا الحدث الضخم، مشددًا على أن المعرض سيظل «موسمًا عربيًا للمعرفة» يجذب ملايين القراء سنويًا، ويعيد للكتاب مكانته باعتباره حجر الزاوية في أي نهضة حقيقية.

وكان قد اعتمد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة (نجيب محفوظ للرواية العربية) والتى يمنحها معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويا بداية من هذا العام، الذى يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد المدير التفيذى للمعرض قائلا: «إن أديبا بقامة نجيب محفوظ يليق به أن تمنح وزارة الثقافة المصرية جائزة كبرى باسمه، بوصفه الأديب العربى الوحيد الفائز بجائزة نوبل، حيث تبلغ قيمة الجائزة ٥٠٠ ألف جنيه وميدالية ذهبية أسوة بجائزة النيل، وهى ممولة بالكامل من البنك الأهلى المصرى».

يبدأ تقدم الروائيين المصرين والعرب للجائزة صباح اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، ويستمر حتى الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، ويكون التقديم بإرسال ثلاث نسخ من الرواية المتقدمة للمسابقة، بشرط أن تكون منشورة بتاريخ عام ٢٠٢٥، وذلك على العنوان التالى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١١٩٤ كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، (مسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية).