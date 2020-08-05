الاتحاد الأفريقي: 8 مليارات دولار خسائر اقتصادية للقارة خلال 2017-2018

أصدر جوزيفا ساكو، مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي، تقرير إفريقيا الافتتاحي الذي يصدر كل عامين حول الحد من مخاطر الكوارث.

وقال سامو فى تقريره أن :"الكوارث أصبحت ظاهرة متكررة في أفريقيا ويريد الاتحاد الأفريقي ضمان استعداد الدول لتقليل الخسائر الناجمة عن هذه المخاطر الطبيعية ، ومن ثم شرعت وحدة الحد من مخاطر الكوارث في هذا العمل"، لافتا إلى أن هذا التقرير يعد الاول منذ اعتماد برنامج العمل للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 من قبل الاتحاد الأفريقي.





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وأوضح مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي أن التقرير يغطي الفترة من 2015-2018 ، حيث يقيس التقدم الذي أحرزته أفريقيا في 12 هدفًا (7 أهداف عالمية و 5 خاصة بأفريقيا) مشيرا إلى أنه من بين هذه الأهداف الحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث ، والخسائر الاقتصادية ، وخسائر البنى التحتية الحيوية ، وتعطيل الخدمات الأساسية ، وزيادة تخصيص الموارد المحلية.

وقارن التقرير الفترتين (2015-2016) و (2017-2018) ،حيث تناول النقاط التالية:

1 - موجز المخاطر في أفريقيا آخذ في الازدياد:

أ. تتزايد المخاطر: ارتفع عدد الكوارث من 311 في 2015-2016 إلى 474 في 2017-2018.

ب. الضعف والتعرض آخذان في الازدياد.

ج. القدرة على التكيف آخذة في الانخفاض.

2- ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث من أكثر من 31000 في 2015-2016 إلى أكثر من 36000 في 2017-2018

3 - عدد المتضررين انخفض من أكثر من 58 مليون في 2015-2016 إلى 22 مليون في 2017-2018

4- زادت الخسائر الاقتصادية من 2 مليار في 2015-2016 إلى 8 مليارات دولار في 2017-2018

5. فقط 22٪ من البلدان الخمسين المشاركة لديها استراتيجيات مطبقة للحد من مخاطر الكوارث و 5٪ من تلك التي لديها استراتيجيات تنفذها بالكامل

6- وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى الخاصة بأفريقيا ، هناك بلد واحد فقط (رواندا تسير على الطريق الصحيح بشكل كامل. وقد أنشأت بلدان أخرى مثل غانا والجزائر وكينيا والسودان برامج مهمة.



وأكد أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تلتزم بالحد من مخاطر الكوارث والخسائر، داعيا الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود للحد من مخاطر الكوارث ، وتعزيز التعاون في الحد من مخاطر الكوارث.

