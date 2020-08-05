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أخبار العالم

البنك الدولي يعلن استعداده لإجراء تقييم عاجل لأضرار انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:34 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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شيماء مصطفى
أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن استعداده لإجراء تقييم عاجل للأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس.

وأكد البنك أنه منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الإعمار.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم  في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين جراء الانفجار.

وقال حسن إن عدد الضحايا بلغ عددهم حتى الآن 135 قتيلا،  حوالى 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

يذكر أن الانفجار وقع قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ بيروت مروان عبود،، عن أن هناك تقريرا أمنيا منذ عام 2014 يحذر من وقوع انفجار في بيروت، بسبب مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة. 
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