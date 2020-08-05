80 طنا من اللحوم.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحي غدا

تبدأ وزارة الأوقاف ، غدًا الخميس، توزيع 80 طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول للتوزيع، تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.





وذكرت الوزارة في بيان لها، أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.





وأكدت الأقاف، أن توزيع هذه اللحوم يكون على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، مضيفة "نحن جميعًا في خدمتهم وهذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ولا منة لأحد منا فيه بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم".



