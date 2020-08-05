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رياضة

المقاولون: أيمن حفني لاعب غير ملتزم.. وتجاهلنا لمدة 3 أشهر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:53 م
أيمن حفني
أيمن حفني
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محمد رشاد
أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب أن أيمن حفني لاعب غير ملتزم مشددا على أنه لم يحضر فترة الإعداد الخاصة بالفريق طوال الفترة الماضية وتجاهل الرد على مسؤولي الفريق لمدة ثلاثة أشهر. 

وقال محمد عادل فتحي في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أيمن حفني لاعب مهذب ولكنه غير ملتزم فمنذ بداية فترة الإعداد لم يرد علينا لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم التزام باقي اللاعبين". 

أضاف: "لم يتدرب في منزله ولم يتواصل مع عماد النحاس المدير الفني عن طريق الفيديو في فترة التوقف رغم إبلاغ والتزام جميع اللاعبين وكنا نحاول الاتصال به ولكن لم يرد علينا مطلقا". 

وتابع:"حفني إذا كان لاعب محترف كان لابد أن يتواصل مع عماد النحاس المدير الفني ويتدرب مثل باقي اللاعبين بشكل طبيعي هذا فضلا عن عدم حضوره المسحة الأولى دون سبب أو اعتذار". 


واختتم حديثه قائلا:"لم نبلغ نادي المقاصة بفسخ عقد أيمن حفني وهذا الحديث على مسؤوليتي وكنا نتعامل مع اللاعب بشكل رسمي عن طريق الجوابات الرسمية ولكنه لم يلتزم ولم يرد علينا".
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