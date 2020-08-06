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أخبار العالم

شرارة داخل العنبر 12.. تفاصيل جديدة عن انفجار مرفأ بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت مصادر أمنية لبنانية عن أن انفجار مرفأ بيروت سببه شرارة داخل العنبر رقم 12 والذي تم تخزين فيه 2750 طنًا من نترات الأمونيا التي تم تفريغها من سفينة عاطلة منذ 6 سنوات داخل حاوية مفرقعات.

وقالت المصادر لشبكة "نداء الوطن" اللبنانية المحلية: "الشرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل".

وأضافت "لا توجد حتى الآن معلومات أكيدة تفيد بأنّ غارة جوية أو اعتداء إسرائيلي بصاروخ موجّه هو ما أدى إلى الانفجار".

وكانت الحكومة اللبنانية قالت إن الانفجار الدموي الذي هز العاصمة بيروت أول أمس الثلاثاء، وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 135 شخصًا وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض.
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