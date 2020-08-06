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أخبار العالم

الأسوأ منذ 2004.. الفيضانات تغطي ثلث بنجلاديش وتودي بحياة المئات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت قناة "روسيا اليوم" الفيضانات الموسمية غمرت ثلث مساحة بنغلاديش، فيما لقي المئات حتفهم في كل من الهند، ونبيال، وبنغلادش بسبب الطقس العاصف.

وأشارت إلى أن "أكثر من 340 شخصا لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تشرد عشرات الآلاف من السكان، بسبب الطقس العاصف والفيضانات الموسمية في الهند ونيبال وبنغلادش، تزامنا مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

ففي بنغلادش، التي غرق ثلث أراضيها بالمياه، لقي 129 شخصا حتفهم في فيضانات أو جراء أمراض سببتها الفيضانات، التي تعتبر الأسوأ منذ العام 2004.

في النيبال، خلفت انهيارات أرضية وفيضانات 155 قتيلا على الأقل، كما فقد 57 شخصا منذ منتصف يونيو الماضي، حسب وزارة الداخلية.

وفي ولاية بيهار الشرقية أفقر مناطق الهند، لقي 11 شخصا حتفهم وتضرر 4 ملايين على الأقل جراء سوء الأحوال الجوّية، كما تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص.

ولقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم، خلال الأيام العشرة الماضية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، فيما تحاول السلطات إغاثة 1,5 مليون شخص تضررت منازلهم.
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