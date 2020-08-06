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أخبار العالم

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كذبت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمار هائل في معظم أحياء العاصمة.

ويُظهر الفيديو حريقا مشتعلا، ثم يقع انفجار هائل يسبقه ظهور صاروخ يسقط في الموقع.

وأكدت الوكالة أن الفيديو متلاعب به بحيث أضيف إليه الصاروخ، مشيرةً إلى أن التقارير التي تفيد بأن الانفجار كان بسبب هجوم نفّذه الطيران الإسرائيلي غير صحيح.

وتشير الرواية الرسمية إلى أن الكارثة نتجت عن غياب التدابير الوقائية عن مخزن لنيترات الأمونيوم في المرفأ.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

وأعلن مجلس الدفاع اللبناني، العاصمة بيروت، مدينة منكوبة، وذلك ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار، كما أعلنت الحكومة اللبنانية أمس، الأربعاء، يوم حداد في البلاد.

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