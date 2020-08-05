مشهد الانفجار تقشعر له الأبدان.. محافظ بيروت: حجم الدمار فى العاصمة لم يحدث خلال الحرب الأهلية

عبر مروان عبود، محافظ بيروت، عن حزنه لما حل بالعاصمة اللبنانية بيروت أثر الانفجار المروع الذي وقع عصر أمس.





وقال عبود، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، إن أهالي بيروت في صدمة، بعدما رأوا مدينتهم منكوبة ومدمرة بصورة لم تحدث في الحرب الأهلية أو أي زمن آخر، مستدركا: المشهد تقشعر له الأبدان.





وأضاف محافظ بيروت، أن الضرر الذي لحق ببيروت كبير جدًا، في ظل مواجهة لبنان ظروف اقتصادية صعبة، خلاف أنتشار ازمة كورونا، وهذا يجعل عملية إعادة بناء بيروت مسألة صعبة جدًا.





وتابع، محافظ بيروت، أن عمليات البحث عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت لاتزال مستمرة، ونعمل على رفع الأنقاض بتمهل حفاظًا على أرواح الأشخاص المدفونين، ما نزال نحصي الأضرار الهائلة الناتجة من الانفجار، ونقوم خطة العمل لتأمين منازل آلاف الاشخاص الذين فقدوا منازلهم.





ووجه مروان عبود، محافظ بيروت، حديثه للشعب اللبناني، قائلًا: "نحن في محنة كبيرة، وأنتم ضحيتم كثيرًا، وعليكم أن تعرفوا أن بلدية بيروت منكم وإليكم"، لافتا إلى أنه يعمل على إعداد خطة لجمع الأموال، وتحريك الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الأعباء الكبير الناتجة عن هذه الكارثة، ويتم العمل على تأمين التموين اللازم للأهالي، والتأكد من سلامة الجسور والمنشئات العامة.



