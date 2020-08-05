AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشهد الانفجار تقشعر له الأبدان.. محافظ بيروت: حجم الدمار فى العاصمة لم يحدث خلال الحرب الأهلية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:27 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
عادل نصار
عبر مروان عبود، محافظ بيروت، عن حزنه لما حل بالعاصمة اللبنانية بيروت أثر الانفجار المروع الذي وقع عصر أمس. 

وقال عبود، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، إن أهالي بيروت في  صدمة، بعدما رأوا مدينتهم منكوبة ومدمرة بصورة لم تحدث في الحرب الأهلية أو أي زمن آخر، مستدركا: المشهد تقشعر له الأبدان. 

وأضاف محافظ بيروت، أن الضرر الذي لحق ببيروت كبير جدًا، في ظل مواجهة لبنان ظروف اقتصادية صعبة، خلاف أنتشار ازمة كورونا، وهذا يجعل عملية إعادة بناء بيروت مسألة صعبة جدًا. 

وتابع، محافظ بيروت، أن عمليات البحث عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت لاتزال مستمرة، ونعمل على رفع الأنقاض بتمهل حفاظًا على أرواح الأشخاص المدفونين، ما نزال نحصي الأضرار الهائلة الناتجة من الانفجار، ونقوم خطة العمل لتأمين منازل آلاف الاشخاص الذين فقدوا منازلهم. 

ووجه مروان عبود، محافظ بيروت، حديثه للشعب اللبناني، قائلًا: "نحن في محنة كبيرة، وأنتم ضحيتم كثيرًا، وعليكم أن تعرفوا أن بلدية بيروت منكم وإليكم"، لافتا إلى أنه يعمل على إعداد خطة لجمع الأموال، وتحريك الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الأعباء الكبير الناتجة عن هذه الكارثة، ويتم العمل على تأمين التموين اللازم للأهالي، والتأكد من سلامة الجسور والمنشئات العامة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بيروت: قيمة الأضرار نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار

دمر أكثر من نصف العاصمة.. محافظ بيروت يتحدث عن الأضرار الناجمة عن الانفجار الهائل

شاهد.. شخصان يستغيثان لإنقاذهما من أحد المباني ببيروت

محافظ بيروت: لا توجد خطة واضحة للتعامل مع أضرار الانفجار حتى الآن

الخسائر 5 مليارات جنيه.. لحظة اندلاع الحريق في العنبر 12 بمرفأ بيروت قبل الانفجار المروع

منذ 6 سنوات.. مدير ميناء بيروت: تلقينا خطابات لإزالة المواد المتفجرة

ترشيحاتنا

جمهور تونس يهدي الأغنية لأردوغان.. لطيفة تتخطي حاجز المليون بـ"رد الباب وغرب"

هيثم سليمان طبيب إيفرتون: أتمنى نقل خبراتي إلى بلدي.. مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج اللاعبين المصريين.. وهذا سر تغلب محمد صلاح على إصابة الكتف.. حوار

سفينة الموت.. رحلة من جورجيا إلى بيروت انتهت بفاجعة إنسانية

أخبار الفن.. خسائر نجوم لبنان بعد الانفجار.. صرخة رغدة فى وجه عادل إمام.. مأساة ميرنا المهندس فى ذكرى وفاتها

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: لم أصف جماهير يانج أفريكانز بـ"القردة"| ولا منافس لـ الأهلي على الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. جوهرة تستعرض جمالها فى الساحل الشمالي.. شاهد

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة

ذوق الأميرات.. كيت ميدلتون تتألق بفستان صيفي مبهج في جولة ملكية