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مشاهد جوية تكشف حجم الدمار إثر انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:25 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
أفادت مراسلة قناة الغد من العاصمة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأن آلاف المباني دمرت جراء انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، ما دفع المواطنين إلى القلق بشأن مصير الكثير من الأبنية القديمة التي قد تواجه الانهيار.

وحذرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، الأربعاء، عبر بيان من "احتمال انهيار مبان في بيروت بعد الانفجار الضخم الذي حصل، وبخاصة في الأحياء الشعبية المحيطة بالمكان، ولا سيما في منطقة الأشرفية، حيث المباني قديمة".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة الحادث ارتفعت لأكثر من 123 قتيلا وأربعة آلاف جريح فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا اليوم.

وقالت، إن أعداد الضحايا قابلة للزيادة بسبب وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت السلطات اللبنانية، أن الانفجار الذي هز كل أنحاء العاصمة نتج عن اشتعال نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم كانت مصادرة في مستودع الميناء منذ عام 2014.

وأوضحت، أن مادة نترات الأمونيوم القابلة للاشتعال مخزنة في مرفأ بيروت منذ 2014، وأنها هي السبب وراء الانفجار، ولا توجد معلومات حول سبب الاشتعال.

وكان مدير عام الجمارك في لبنان، بدري ضاهر، قد ذكر أنه قد تم إبلاغ القضاء سابقا عن هذه المواد دون استجابة من المسؤولين.

وتقدر مساهمة مرفأ بيروت بنحو 70% من المواد المستوردة إلى البلاد، بينما تقدر الخسائر في لبنان بالمليارات.
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