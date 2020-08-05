هل يتسبب انفجار منطقة مرفأ بيروت في أزمة غذائية ومحروقات.. محلل يصدم الجميع

شن فادي عقوم المحلل السياسي اللبناني، هجوما حادا على الحكومة اللبنانية لعدم تخلصها من المواد الكيميائية التي انفجرت في بيروت وسببت كارثة حقيقة في لبنان.





وقال في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إنه آخر موعد للائتلاف كان من أربعة أشهر ولم يتم الأمر وأعتقد أنه كان بسبب انه لا يوجد ميزانية كافية لها الأمر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة اللبنانية.





وأضاف فادي عقوم المحلل السياسي اللبناني، أنه كان لابد من وضع هذه المواد الكيميائية في منطقة جبلية، غير مأهولة من السكان، متابعا أن هذا التصرف تسبب في كارثة حقيقة يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحالي.





وتابع فادي عقوم المحلل السياسي اللبناني، أننا في حاجة ملايين الدولارات لتعويض خسائر المستشفيات، موضحا أن هناك 5 مستشفيات خرجت عن الخدمة بعد أن تدمرت بشكل كامل، لافتا إلى أن مرضى فيروس كورونا المستجد خرجوا في الشارع في ظل هذه الكارثة.





وأضاف المحلل، أنه هناك منازل وبنية تحتية تدمرت تمام في لبنان جراء الانفجار، متابعا أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار الرهيب تعد شريان الحياة للبنان، لان فيها يتم استيراد بعض المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.





وأكمل عقوم، أن تبعات هذه الكارثة لن تستطيع الدولة اللبنانية وحدها الخروج منها على مختلف الاصعدة، أبرزها البيئة والغازات المنتشرة في الجو نتائجها كارثية على مرضى الربو والصدر وعلى الإنسان العادي.



