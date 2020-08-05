AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل يتسبب انفجار منطقة مرفأ بيروت في أزمة غذائية ومحروقات.. محلل يصدم الجميع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:57 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
عادل نصار
شن فادي عقوم المحلل السياسي اللبناني، هجوما حادا على الحكومة اللبنانية لعدم تخلصها من المواد الكيميائية التي انفجرت في بيروت وسببت كارثة حقيقة في لبنان.

وقال في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إنه آخر موعد للائتلاف كان من أربعة أشهر ولم يتم الأمر وأعتقد أنه كان بسبب انه لا يوجد ميزانية كافية لها الأمر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة اللبنانية.

وأضاف فادي عقوم المحلل السياسي اللبناني، أنه كان لابد من وضع هذه المواد الكيميائية في منطقة جبلية، غير مأهولة من السكان، متابعا أن هذا التصرف تسبب في كارثة حقيقة يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحالي.

وتابع فادي عقوم المحلل السياسي اللبناني، أننا في حاجة ملايين الدولارات لتعويض خسائر المستشفيات، موضحا أن هناك 5 مستشفيات خرجت عن الخدمة بعد أن تدمرت بشكل كامل، لافتا إلى أن مرضى فيروس كورونا المستجد خرجوا في الشارع في ظل هذه الكارثة. 

وأضاف المحلل، أنه هناك منازل وبنية تحتية تدمرت تمام في لبنان جراء الانفجار، متابعا أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار الرهيب تعد شريان الحياة للبنان، لان فيها يتم استيراد بعض المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

وأكمل عقوم، أن تبعات هذه الكارثة لن تستطيع الدولة اللبنانية وحدها الخروج منها على مختلف الاصعدة، أبرزها البيئة والغازات المنتشرة في الجو نتائجها كارثية على مرضى الربو والصدر وعلى الإنسان العادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلل سياسي لبناني: الانفجار الذي حدث ببيروت قد يكون وراءه إسرائيل.. فيديو

أضرار انفجار بيروت الضخم امتدت لـ 15 كيلو متر.. تفاصيل

انفجار بيروت.. 500 مصاب ومقتل 10 بمواد كيماوية

كارثة فى لبنان.. عامل بـ مرفأ بيروت: عنبر الانفجار يحتوى على آلاف الأطنان من المفرقعات

بيروت مدينة منكوبة.. إعلان التعبئة العامة للأطباء لمواكبة انفجار لبنان

سياسي لبنانى يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن انفجار بيروت

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا| هاشتاج بيروت يتصدر تويتر.. محمد صلاح يواسي اللبنانيين.. تحطم منزل راغب علامة

خارج حسابات فايلر.. مجدي عبد الغني: صالح جمعة أصبح سرابا.. ومن الأفضل رحيله عن الأهلي

حسام عاشور: تركي آل الشيخ وعدني بمباراة اعتزال عالمية

خطوات للحفاظ على سيارتك من أضرار الطقس الحار

مصدر من مرفأ بيروت: رأينا الصواريخ الإسرائيلية بأعيننا وهي تقصف الميناء

الخارجية تعلن جاهزية المستشفى الميداني المصري ببيروت لتقديم المساعدات لمصابي انفجار المرفأ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور