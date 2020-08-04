انفجار بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية: المستشفيات في حالة استنفار قصوى

كشفت الدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، أخر تطورات انفجار بيروت والذي وقع عصر اليوم في العاصمة اللبنانية.





وقالت عبد الصمد، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات اللبنانية في حالة استنفار قصوى، لافتة إلى أن رئيس الوزراء أكد على محاسبة المقصرين في الحادث





وتابعت الدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، أن هناك صعوبة في إخماد الحرائق بشكل سريع وتعمل اجهزة الدولة على السيطرة على الحرائق، مؤكدة أن هناك حالة استنفار قصوى للصليب الأحمر وقوات الدفاع المدني.



